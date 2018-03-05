Аваков исправил свою декларацию

Министр внутренних дел подал исправленную годовую декларацию, в которой заработная плата его жены увеличена на полмиллиона гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес изменения в свою электронную декларацию за 2017 год. Согласно исправлениям, его жена Инна Авакова получила от компании Avitalia S.R.L зарплаты примерно на 500 тысяч гривен больше, чем министр декларировал изначально. Обе декларации опубликованы в Едином госреестре деклараций.

Согласно декларации, опубликованной Аваковым 26 февраля 2018 года, его жена Инна получила от Avitalia S.R.L 304 124 гривен зарплаты. В декларации же, обнародованной министром 5 марта 2018 года, она получила от этой компании 847 871 гривен.

По данным деклараций главы МВД, ему принадлежат 100% корпоративных прав Avitalia S.R.L.

Недавно журналисты нашли у Авакова 26-тикомнатную виллу на побережье Средиземного моря в Италии. Сам Аваков заявил, что вилла в Италии - это "туристический проект" его жены Инны. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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