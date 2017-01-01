Украина экстрадировала в Италию гражданина Грузии

Мужчина разыскивался итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство.

Генеральная прокуратура Украины экстрадировала в Италию гражданина Грузии, который разыскивался правоохранителями этой страны за убийство. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в понедельник, 5 марта.

"Генеральная прокуратура Украины завершила экстрадиционную проверку задержанного в Украине гражданина Грузии, который разыскивается итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", – написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции указанного гражданина в Италию, и 1 марта он передан правоохранителям этой страны.

Ранее из Испании экстрадировали украинца, который совершил смертельное ДТП в Черновцах и скрывался от следствия.

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