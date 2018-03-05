СБУ: В Харькове полицейские сбывали наркотики

Организовал сбыт наркотиков неработающий житель Харькова. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку амфетамина и марихуаны.

Удостоверение одного из задержанных полицейских СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных работникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 5 марта.

Оперативники установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку амфетамина и марихуаны.

"Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства организатора сети и полицейских были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и патроны к огнестрельному оружию.

Уголовное производство осуществляется по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ст. 307 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрания судом меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области два копа "обложили данью" наркомана, требуя от него каждый месяц по 30 тысяч гривен.

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