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СБУ: В Харькове полицейские сбывали наркотики

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Организовал сбыт наркотиков неработающий житель Харькова. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку амфетамина и марихуаны.
Удостоверение одного из задержанных полицейских
Удостоверение одного из задержанных полицейских
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных работникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 5 марта.

Оперативники установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку амфетамина и марихуаны.

"Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства организатора сети и полицейских были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и патроны к огнестрельному оружию.

Уголовное производство осуществляется по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ст. 307 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрания судом меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области два копа "обложили данью" наркомана, требуя от него каждый месяц по 30 тысяч гривен.

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Теги: наркотики, Харьков, СБУ, марихуана, полиция, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
страхшоссе    05.03.2018, 23:50
Оценка:  0
страхшоссе
Вот они откуда так хорошо цены на наркотики знают
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