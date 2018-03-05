СБУ: В Харькове полицейские сбывали наркотики
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных работникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 5 марта.
Оперативники установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку амфетамина и марихуаны.
"Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства организатора сети и полицейских были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и патроны к огнестрельному оружию.
Уголовное производство осуществляется по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ст. 307 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрания судом меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области два копа "обложили данью" наркомана, требуя от него каждый месяц по 30 тысяч гривен.
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