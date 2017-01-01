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В Днепре мужчина утонул после ныряния в прорубь

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Спасатели установили, что трое мужчин ныряли в две проруби на расстоянии 150 метров от берега. Один из них после погружения не появился на поверхности.
Медики и полицейские общаются с мужчинами, которые ныряли с погибшим
Медики и полицейские общаются с мужчинами, которые ныряли с погибшим
ГСЧС Украины

В Днепре мужчина погиб в результате ныряния в прорубь на реке Днепр. Об этом сообщает ГСЧС  понедельник, 5 марта.

Согласно сообщению, утром поступило сообщение о том, что на реке мужчина нырнул в прорубь и ушел под лед по течению. На место вызова были направлены водолазы.

"На месте вызова спасатели обнаружили две проруби на расстоянии 150 м от берега, где ныряли трое мужчин. Один из них после погружения не появился на поверхности. Водолазы-спасатели с помощью водолазного снаряжения обследовали 150 кв. м подводной акватории. Вскоре на глубине шесть метров был найден мужчина и поднят на поверхность", – говорится в сообщении.

Пострадавшего передали медикам, которые провели сердечно-легочную реанимацию, однако безуспешно.

Напомним, с начала года по состоянию на 19 февраля на водоемах в Украине погибли 70 человек.

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Теги: река, Днепр, мужчина, спасатель, погиб, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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