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В Минсоцполитики назвали число переселенцев из Донбасса и Крыма

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В стране по состоянию на 5 февраля на учете находятся 1 489 659 переселенцев или 1 215 068 семей из Донбасса и Крыма, сообщили в Минсоцполитики.
Переселенцы
Переселенцы
 
В Украине по состоянию на 5 марта насчитывается почти 1,5 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
 
"По состоянию на 5 марта 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 489 659 переселенцев или 1 215 068 семей из Донбасса и Крыма", – говорится в сообщении. 

Хуже всего к переселенцам относятся в Харьковской области – исследование
 
Напомним, по состоянию на 5 февраля на учете Минсоцполитики находились 1 493 057 внутренне перемещенных лиц.

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Теги: беженцы, переселенцы, минсоцполитики, переселенцы из зоны АТО
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Источник: korrespondent.net

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