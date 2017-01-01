В Минсоцполитики назвали число переселенцев из Донбасса и Крыма

В стране по состоянию на 5 февраля на учете находятся 1 489 659 переселенцев или 1 215 068 семей из Донбасса и Крыма, сообщили в Минсоцполитики.

В Украине по состоянию на 5 марта насчитывается почти 1,5 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.





Хуже всего к переселенцам относятся в Харьковской области – исследование "По состоянию на 5 марта 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 489 659 переселенцев или 1 215 068 семей из Донбасса и Крыма", – говорится в сообщении.

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