В Харьковской области мужчина убил женщину плоскогубцами

Конфликт произошел в квартире, пара ранее была в близких отношениях.

В городе Изюм Харьковской области в квартире было обнаружено тело 55-летней женщины с признаками насильственной смерти. По дому были разбросаны вещи, исчезли деньги, изделия из золота и ноутбук.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

В полицию обратилась сестра погибшей, она сообщила, что женщина несколько дней не выходит на связь.

“В присутствии заявительницы правоохранители взломали дверь в квартиру женщины. Там обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти. По заключению экспертов, смерть наступила в результате ударов по голове“, - сообщили в полиции.

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Полицейские допросили родственников и выяснили, что женщина занималась предпринимательской деятельностью.

Правоохранители установили, что к совершению убийства причастен 52-летний бывший сожитель погибшей, житель города Изюм.

“Как выяснилось, мужчина пришел к женщине с намерениями забрать 700 евро, которые он якобы ей давал в 2004 году. Во время разговора между ними возникла ссора. Мужчина достал из кармана мини-плоскогубцы и нанес женщине удары в область головы. После чего забрал из квартиры все ценное, замкнул жилье ключами хозяйки и ушел“, - уточнили правоохранители.

По квартире были разбросаны вещи facebook.com/police.kharkov

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Убийца забрал деньги, изделия из золота и ноутбук facebook.com/police.kharkov

Напомним, 4 марта в Днепре мужчина убил тещу на глазах у 13-летнего сына.