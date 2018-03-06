Мать Агеева обратилась к Трампу и Путину за помощью

Светлана Агеева просит США и страны нормандской четверки посодействовать обмену военнопленными между Киевом и Москвой.

Мать задержанного в прошлом году в Луганской области российского военного Виктора Агеева обратилась с англоязычной просьбой к президенту США Дональду Трампу.

Светлана Агеева просит США и страны нормандской четверки вмешаться в переговоры между Киевом и Москвой по обмену заложниками и ускорить этот процесс. Она упомянула не только о своем сыне, но и об украинских пленниках, которых матери ждут домой. Виктор Агеев осужден на 10 лет лишения свободы за террористическую деятельность.

Также мать военнопленного записала обращение на русском языке, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Она просит, чтобы Олег Сенцов, Стас Клых, Павел Гриб и другие политзаключенные, арестованные в РФ, как можно скорее вернулись домой в Украину.

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Светлана Агеева настаивает на обмене незаконно задержанных украинцев на российских пленников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Напомним, 2 февраля адвокат Агеева обжаловал приговор своего подзащитного.

Ранее Агеев признал свою вину и раскаялся.