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В Одессе возле рынка Привоз произошла перестрелка

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У одного человека огнестрельное ранение в руку.
Ранен один из охранников рынка
Ранен один из охранников рынка
7kanal.com.ua

В Одессе на углу улиц Пантелеймоновской и Екатерининской в понедельник вечером произошел конфликт между охраной рынка и группой неизвестных произошла стрельба, огнестрельное ранение получил один из охранников.

Об этом сообщает местный 7-ой телеканал

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По предварительной информации, причиной конфликта с охраной рынка стало то, что группа неизвестных повредила шлагбаум, “после чего открыли огонь из травматического пистолета“.

Никто из прохожих не пострадал
Никто из прохожих не пострадал
7kanal.com.ua

Сообщается, что в результате конфликта в руку травмирован один их охранников рынка.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта
Полиция выясняет обстоятельства конфликта
7kanal.com.ua

На месте инцидента были обнаружены гильзы
На месте инцидента были обнаружены гильзы
7kanal.com.ua

Напомним, 26 февраля возле одесского рынка Привоз произошла перестрелка.

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Теги: Одесса, рынок, Привоз, стрельба. пистолет, ранение
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