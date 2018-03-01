В Одессе возле рынка Привоз произошла перестрелка
У одного человека огнестрельное ранение в руку.
В Одессе на углу улиц Пантелеймоновской и Екатерининской в понедельник вечером произошел конфликт между охраной рынка и группой неизвестных произошла стрельба, огнестрельное ранение получил один из охранников.
Об этом сообщает местный 7-ой телеканал.
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По предварительной информации, причиной конфликта с охраной рынка стало то, что группа неизвестных повредила шлагбаум, “после чего открыли огонь из травматического пистолета“.
Сообщается, что в результате конфликта в руку травмирован один их охранников рынка.
Напомним, 26 февраля возле одесского рынка Привоз произошла перестрелка.