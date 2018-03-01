В Одессе возле рынка Привоз произошла перестрелка

У одного человека огнестрельное ранение в руку.

Ранен один из охранников рынка 7kanal.com.ua

В Одессе на углу улиц Пантелеймоновской и Екатерининской в понедельник вечером произошел конфликт между охраной рынка и группой неизвестных произошла стрельба, огнестрельное ранение получил один из охранников.

Об этом сообщает местный 7-ой телеканал.

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По предварительной информации, причиной конфликта с охраной рынка стало то, что группа неизвестных повредила шлагбаум, “после чего открыли огонь из травматического пистолета“.

Никто из прохожих не пострадал 7kanal.com.ua

Сообщается, что в результате конфликта в руку травмирован один их охранников рынка.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта 7kanal.com.ua

На месте инцидента были обнаружены гильзы 7kanal.com.ua

Напомним, 26 февраля возле одесского рынка Привоз произошла перестрелка.