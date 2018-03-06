Ефремову продлили арест еще на два месяца
Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю Партии Регионов Александру Ефремова до 3 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
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“5 марта 2018 года состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного разбирательства, судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 3 мая 2018 года включительно“, - сказано в сообщении.
Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится сегодня, 6 марта.
Экс-нардеп Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Ему было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Печерский суд Киева определил Ефремову залог в 3,6 млн грн, залог был внесен Борисом Колесниковым.
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В том же году против нардепа было выдвинуто еще одно обвинение - по ч. 3 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). 31 марта 2016 года ГПУ закрыла это уголовное дело и вернула залог в размере 60,9 тыс грн.
30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. С тех пор бывший регионал находится в СИЗО.