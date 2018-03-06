Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ефремову продлили арест еще на два месяца

Комментариев: 1
Александра Ефремова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ефремова оставили в СИЗО
Ефремова оставили в СИЗО

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю Партии Регионов Александру Ефремова до 3 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Читай также: ГПУ объяснила громкое заявление адвоката Ефремова

“5 марта 2018 года состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного разбирательства, судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 3 мая 2018 года включительно“, - сказано в сообщении.

Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится сегодня, 6 марта.

Экс-нардеп Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Ему было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Печерский суд Киева определил Ефремову залог в 3,6 млн грн, залог был внесен Борисом Колесниковым.

Читай также: Экс-глава луганской милиции: Ефремов мне угрожал референдумом

В том же году против нардепа было выдвинуто еще одно обвинение - по ч. 3 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). 31 марта 2016 года ГПУ закрыла это уголовное дело и вернула залог в размере 60,9 тыс грн.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь по подозрению  в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. С тех пор бывший регионал находится в СИЗО.

Поделись:
Теги: Ефремов, суд, Партия регионов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Василище    06.03.2018, 12:23
Оценка:  +1
Василище
Если хватает доказательств,то почему не сидит?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь