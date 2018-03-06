Ефремову продлили арест еще на два месяца

Александра Ефремова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю Партии Регионов Александру Ефремова до 3 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Читай также: ГПУ объяснила громкое заявление адвоката Ефремова

“5 марта 2018 года состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного разбирательства, судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 3 мая 2018 года включительно“, - сказано в сообщении.

Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится сегодня, 6 марта.

Экс-нардеп Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Ему было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Печерский суд Киева определил Ефремову залог в 3,6 млн грн, залог был внесен Борисом Колесниковым.