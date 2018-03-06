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В Николаеве троллейбус с пассажирами протаранил столб

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Общественный транспорт был грубо "подрезан" автомобилем Nissan Qashqai.
В троллейбусе было много пассажиров
В троллейбусе было много пассажиров
novosti-n.org

В Николаеве на проспекте Центральном утром во вторник, 6 марта, троллейбус 2-го маршрута врезался в электроопору.

Об этом сообщают Novosti-n.org.

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“Троллейбус ехал по проспекту Центральному (Ленина), со стороны ул. Московской, в направлении ул. Садовой. Сразу за перекрестком с ул. Инженерной его справа “подрезал“ Nissan Qashqai. Чтобы уйти от столкновения, водитель резко вывернул руль вправо, троллейбус выехал на обочину и врезался в столб“, - выяснило местное издание.

Нарушитель пытался скрыться с места происшествия
Нарушитель пытался скрыться с места происшествия
novosti-n.org

В результате ДТП никто не пострадал, хотя троллейбус был заполнен пассажирами. Сам троллейбус получил существенные повреждения.

Водитель Nissan с места происшествия скрылся, но по указанным очевидцами приметам полицейские нашли нарушителя и спустя час вернули его на место происшествия.

Общественный транспорт получил значительные механические повреждения
Общественный транспорт получил значительные механические повреждения
novosti-n.org

Полиция разыскала виновника ДТП
Полиция разыскала виновника ДТП
novosti-n.org

В центре Николаева троллейбус врезался в столб
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Напомним, 1 марта в Черкассах троллейбус соскользнул с дороги на обочину.

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Теги: ДТП, авария, троллейбус, Николаев, пассажир
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