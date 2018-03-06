В Николаеве троллейбус с пассажирами протаранил столб

Общественный транспорт был грубо "подрезан" автомобилем Nissan Qashqai.

В троллейбусе было много пассажиров novosti-n.org

В Николаеве на проспекте Центральном утром во вторник, 6 марта, троллейбус 2-го маршрута врезался в электроопору.

Об этом сообщают Novosti-n.org.

Читай также: В Одессе в троллейбусе произошел взрыв печки и задымление

“Троллейбус ехал по проспекту Центральному (Ленина), со стороны ул. Московской, в направлении ул. Садовой. Сразу за перекрестком с ул. Инженерной его справа “подрезал“ Nissan Qashqai. Чтобы уйти от столкновения, водитель резко вывернул руль вправо, троллейбус выехал на обочину и врезался в столб“, - выяснило местное издание.

Нарушитель пытался скрыться с места происшествия novosti-n.org

В результате ДТП никто не пострадал, хотя троллейбус был заполнен пассажирами. Сам троллейбус получил существенные повреждения.

Водитель Nissan с места происшествия скрылся, но по указанным очевидцами приметам полицейские нашли нарушителя и спустя час вернули его на место происшествия.

Общественный транспорт получил значительные механические повреждения novosti-n.org

Полиция разыскала виновника ДТП novosti-n.org

В центре Николаева троллейбус врезался в столб 0:00 / 00:18

Напомним, 1 марта в Черкассах троллейбус соскользнул с дороги на обочину.