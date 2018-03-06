СМИ: На заводе во Львовской области женщина перерезала себе горло
Во Львовской области на японском заводе электрооборудования Fujikura молодая женщина перерезала себе горло. Об этом сообщает издание Вголос со ссылкой на собственные источники.
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Сообщается, что полиция на месте выясняет обстоятельства трагедии. Также на месте работает скорая помощь.
Издание отмечает, что журналисты пытались связаться с руководством завода Fujikura, однако там не отвечают.
Напомним, 5 марта в Одессе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней местной предпринимательницы Анны.
Ранее 25 января в Запорожье мужчина, который выстрелил в голову полицейскому, пытался перерезать себе горло после оглашения решения суда о содержании его под стражей.