СМИ: На заводе во Львовской области женщина перерезала себе горло

Трагедия произошла на заводе Fujikura в селе Пидрясное Яворивского района.

Во Львовской области на японском заводе электрооборудования Fujikura молодая женщина перерезала себе горло. Об этом сообщает издание Вголос со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что полиция на месте выясняет обстоятельства трагедии. Также на месте работает скорая помощь.

Издание отмечает, что журналисты пытались связаться с руководством завода Fujikura, однако там не отвечают.

Напомним, 5 марта в Одессе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней местной предпринимательницы Анны.

Ранее 25 января в Запорожье мужчина, который выстрелил в голову полицейскому, пытался перерезать себе горло после оглашения решения суда о содержании его под стражей.