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СМИ: На заводе во Львовской области женщина перерезала себе горло

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Трагедия произошла на заводе Fujikura в селе Пидрясное Яворивского района.
Причина самоубийства женщины выясняется
Причина самоубийства женщины выясняется
ria.com

Во Львовской области на японском заводе электрооборудования Fujikura молодая женщина перерезала себе горло. Об этом сообщает издание Вголос со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что полиция на месте выясняет обстоятельства трагедии. Также на месте работает скорая помощь. 

Издание отмечает, что журналисты пытались связаться с руководством завода Fujikura, однако там не отвечают.

Напомним, 5 марта в Одессе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней местной предпринимательницы Анны.

Ранее 25 января в Запорожье мужчина, который выстрелил в голову полицейскому, пытался перерезать себе горло после оглашения решения суда о содержании его под стражей.

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Теги: Львовская область, завод, Fujikura, суицид, женщина
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