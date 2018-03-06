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Свидание не состоялось: одессит обнаружил труп своей девушки

Комментариев: 1
Предварительная причина смерти - передозировка наркотиков.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
odessa.online

В Одессе на улице Генерала Петрова недалеко от тренажерного клуба Смайл в понедельник вечером был обнаружен труп молодой женщины. Об этом сообщает местное издание Odessa.online.

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Мужчина нашел тело своей девушки в том месте, где должно было состояться свидание. По его предположению, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.

Уточняется, что женщина была россиянкой. 

На месте работает следственно-оперативная группа. 

Возможная причина смерти - наркотики
Возможная причина смерти - наркотики
odessa.online

Напомним, 5 марта в Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке.

 

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Теги: труп, Одесса, наркотики, девушка
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Комментариев (1)
SoulDirector    06.03.2018, 12:32
Оценка:  0
SoulDirector
ключевое слово - "росиянка" Наркоманов на Украине по определению не существует!
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