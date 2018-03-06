Свидание не состоялось: одессит обнаружил труп своей девушки
Предварительная причина смерти - передозировка наркотиков.
В Одессе на улице Генерала Петрова недалеко от тренажерного клуба Смайл в понедельник вечером был обнаружен труп молодой женщины. Об этом сообщает местное издание Odessa.online.
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Мужчина нашел тело своей девушки в том месте, где должно было состояться свидание. По его предположению, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.
Уточняется, что женщина была россиянкой.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 5 марта в Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке.