Порошенко рассказал Пенсу о ситуации на Донбассе

Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства вечером во вторник, 6 марта.

"Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.

В свою очередь, Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине. Политик подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного суда.

Ранее сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан заявил, что санкции с России будут скорее всего сняты, если она "прекратит активность в ряде областей, противоречащую интересам США", в противном случае, ограничения продолжат действовать.

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