Отвергнутый мужчина не оставлял попыток возобновить отношения с женщиной. На очередной встрече он взорвал гранату.

Взрыв автомобиля в центре Донецка вечером в понедельник, 5 марта, произошел из-за подрыва гранаты в результате ссоры. Об этом сообщили во вторник, 6 марта, в “МВД ДНР“.

“В ходе следствия выяснилось, что экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения... На очередную встречу он взял с собой гранаты и после отказа одну из них привел в действие“, – отметили в “МВД“.

Женщина погибла на месте, а мужчину госпитализировали.

“Отвергнутый влюбленный в тяжелом состоянии находится в Республиканском травматологическом центре. После выздоровления ему придется ответить за содеянное по всей строгости закона“, – заявили в “министерстве“.

Авто в Донецке взорвал экс-возлюбленный погибшей 0:00 / 01:48

Напомним, 3 марта в Ворошиловском районе оккупированного Донецка взорвался автомобиль во дворе многоэтажного дома. Тогда пострадал один человек.