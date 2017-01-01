Командно-штабные учения продлятся в течение месяца. К ним привлекается весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона.

Во Львове стартовала первая тренировочная миссия литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг), учения будут длиться месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины во вторник, 6 марта.

"Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие ЛитПолУкрБриг проходили определенные этапы приобретения оперативных способностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть ЛитПолУкрБриг получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО", - отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов.

По словам польского капитана Мартина Плонки, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.

"Основное внимание во время занятий мы обращаем на процесс принятия решений и философию ведения боевых действий. В течение первых двух недель офицеры будут обрабатывать последовательность принятия решений в соответствии с процедурами НАТО. Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений", - рассказал литовский майор Костас Петровас.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове проходит первая тренировка ЛитПолУкрБриг

Командно-штабные учения продлятся в течение месяца. К ним привлекается весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона. Все украинские военнослужащие, участвующие в тренировках, имеют боевой опыт АТО и в ходе занятий делятся им с иностранными коллегами в виде дискуссии и тщательного разбора определенных боевых ситуаций.

Напомним, 26 марта 2015 года литовский парламент единогласно ратифицировал соглашение Литвы, Польши и Украины об учреждении совместной военной бригады. Ранее, 20 марта, польский сейм одобрил создание военной бригады с Украиной и Литвой. До этого соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet