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"Скажут, дед атаковал". Cоцсети о ДТП с кортежем

Комментариев: 2
Как в социальных сетях отреагировали на новость о том, что кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, который перебегал дорогу.
Пострадавший в ДТП мужчина
Пострадавший в ДТП мужчина
Главком

Кортеж Петра Порошенко сбил 87-летнего пенсионера, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика.

Мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что Порошенко сожалеет о случившемся и поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

Машина кортежа Порошенко сбивает пенсионера
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Сын потерпевшего рассказал о самочувствии отца. По его словам, 87-летний пенсионер, пострадавший в ДТП, ничего не помнит о случившемся. А в МВД заявили, что пенсионер уже якобы признал свою вину в нарушении правил дорожного движения.

Корреспондент.net собрал реакцию украинцев на ДТП с кортежем президента.

Возмущение

В основном украинцы возмущались случившимся, и ругали само существование кортежей в Украине и власть. Возмущались пользователи соцсетей и действиями регулировщика, который не сразу оказал помощь пострадавшему, а сначала проводил кортеж, а потом только обратил внимание на пенсионера.

 
 
 

Также украинцы вспомнили, что кортеж бывшего президента Виктора Януковича тоже сбил человека. И советовали Петру Порошенко навестить пострадавшего.

 
 

 
 

Дед виноват

Нашлись и те, кто во всем винил пенсионера, который выбежал на дорогу перед кортежем.

 

Шутки

Как всегда украинцы много шутили на тему случившегося. Иронизируя, что дедушку назовут “агентом Кремля”, который атаковал президента Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ДТП, полиция, Порошенко, кортеж
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Комментариев (2)
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Gidnyk    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +1
Gidnyk
В СМИ уже прошла информация, что дед признал себя виновным. Еще харанту и компенсацию заплатит.
ProstoPogovorit    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +1
ProstoPogovorit
Хорошая идея для развития бизнеса. Сбиваешь пенсионера своим кортежем, он умирает- ты продаешь конфеты на его поминки! профит. Главное успеть слить в оффшор
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