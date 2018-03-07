"Скажут, дед атаковал". Cоцсети о ДТП с кортежем

Как в социальных сетях отреагировали на новость о том, что кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, который перебегал дорогу.

Кортеж Петра Порошенко сбил 87-летнего пенсионера, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика.

Мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что Порошенко сожалеет о случившемся и поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

Машина кортежа Порошенко сбивает пенсионера 0:00 / 02:59

Сын потерпевшего рассказал о самочувствии отца. По его словам, 87-летний пенсионер, пострадавший в ДТП, ничего не помнит о случившемся. А в МВД заявили, что пенсионер уже якобы признал свою вину в нарушении правил дорожного движения.

Корреспондент.net собрал реакцию украинцев на ДТП с кортежем президента.

Возмущение

В основном украинцы возмущались случившимся, и ругали само существование кортежей в Украине и власть. Возмущались пользователи соцсетей и действиями регулировщика, который не сразу оказал помощь пострадавшему, а сначала проводил кортеж, а потом только обратил внимание на пенсионера.

Также украинцы вспомнили, что кортеж бывшего президента Виктора Януковича тоже сбил человека. И советовали Петру Порошенко навестить пострадавшего.

Дед виноват

Нашлись и те, кто во всем винил пенсионера, который выбежал на дорогу перед кортежем.

Шутки

Как всегда украинцы много шутили на тему случившегося. Иронизируя, что дедушку назовут “агентом Кремля”, который атаковал президента Украины.