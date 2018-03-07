В Украине отреагировали на просьбу Собчак пустить ее в Крым

Если Ксения Собчак ранее посещала Крым через закрытые пункты пропуска, то ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины.

Кандидат в президенты России от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.

Об этом сообщает во вторник, 6 марта, Крым.Реалии со ссылкой на первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до пяти суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск", – сказала Джеппар.

Она отметила, что если в результате проверки окажется, что Ксения Собчак посещала Крым через закрытые пункты пропуска, то "ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины".

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в сказал, что не вправе комментировать информацию о намерении Собчак посетить Крым, поскольку "это конфиденциальная информация и персональные данные человека".

Ранее во вторник Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.