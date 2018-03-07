Певицу Билык заставили признать Россию страной-агрессором – СМИ

Активисты заявили, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце.

Во Львове активисты националистических организаций заблокировали Оперный театр и вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором. Об этом сообщает Львовский портал.

По информации издания, участники акции устроили “коридор позора“ перед входом в Оперный театр, где сегодня, 6 марта, в 19:00 должен был начаться концерт певицы.

Организаторами акции стали представители организаций Сокол, Добровольческое движение ОУН, Сопротивление Романа Шухевича, Дух нации и других. Их главным требованием было признание певицей агрессии России в отношении Украины.

Они заявляли, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце.

Протестующие держали в руках фото Билык с названиями городов Донбасса, в которых проходили боевые действия, а также разлили перед входом театр свиную кровь и бросили туда две розы. Горожанам, купившим билеты на концерт, не позволяли пройти внутрь.

Возле входа в театр разлили свиную кровь Львовская газета

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Позже протестующим удалось пройти в гримерку к певице. Утверждается, что Билык согласилась признать Россию страной-агрессором, а на вопрос, чей Крым, ответила: “Крым должен быть нашим“.

После этого акция была завершена, зрителей начали пускать в зал, и концерт начался.

Напомним, 7 ноября президент Порошенко подписал закон, согласно которому гастроли российских артистов должны согласовываться со Службой безопасности Украины.