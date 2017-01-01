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Украинская морская пехота получила нового командира

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Юрий Содоль служил в десантных войсках. В 2007-2015 годах командовал 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригадой, воевал на Донбассе.
Юрий Содоль
Юрий Содоль
Думская

Генерал-майор Юрий Содоль возглавил командование морской пехоты ВМС Украины, соообщает Минобороны во вторник, 6 марта.

Отмечается, что сегодня командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко представил Содоля личному составу Николаевского гарнизона. Адмирал передал генералу государственный флаг Украины и флаг Военно-морских сил Украины, которые во время захвата Крыма российскими войсками были вывезены из штаба войск береговой обороны ВМС.

Как сообщает Думская, происходящая сейчас в ВМСУ реорганизация предусматривает создание в их составе двух командований – морского и морской пехоты. Первое будет управлять надводными и подводными силами, портовой инфраструктурой и морской авиацией, второе – собственно морской пехотой и береговой артиллерией.

Юрий Содоль служил в десантных войсках. В 2007-2015 годах командовал 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригадой, принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что с начала войны в ВСУ появилось 50 новых генералов. Сейчас основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.

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Теги: Украина, ВМС Украины, генерал, морская пехота, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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