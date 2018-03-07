Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили хочет переехать в Одессу и стать мэром

Комментариев: 1
Экс-глава Одесской ОГА хочет стать мэром Одессы. По словам политика, он это сделает сразу после того, как поменяет Украину.
Саакашвили рассказал о своих планах
Саакашвили рассказал о своих планах
EPA/UPG

Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хотел бы стать мэром Одессы.

Об этом он заявил в интервью Meduza.

Читай также: Украине грозит развал из-за олигархов - Саакашвили

“У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры“, - заявил Саакашвили.

По его словам, во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы.

“У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц“, – добавил он.

Напомним, Михаила Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и в течение часа депортировали на самолете в Польшу. Оттуда политик обвинил силовиков в грубом обращении и пообещал вернуться в Украину.

 Саакашвили также продемонстрировал полученное в Амстердаме удостоверение личности.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саакашвили, Одесса, мэр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    07.03.2018, 12:26
Оценка:  +2
Woodbrother
В начале пусть украинский язык выучит. Потом пусть попробует получить гражданство Украины.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь