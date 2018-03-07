Саакашвили хочет переехать в Одессу и стать мэром
Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хотел бы стать мэром Одессы.
Об этом он заявил в интервью Meduza.
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“У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры“, - заявил Саакашвили.
По его словам, во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы.
“У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц“, – добавил он.
Напомним, Михаила Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и в течение часа депортировали на самолете в Польшу. Оттуда политик обвинил силовиков в грубом обращении и пообещал вернуться в Украину.
Саакашвили также продемонстрировал полученное в Амстердаме удостоверение личности.