Закарпатье объявило католическую Пасху выходным днем
В Закарпатской области власти приняли решение сделать выходным днем празднование католической Пасхи, которая в этом году отмечается 2 апреля.
Соответствующее распоряжение главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля обнародовала сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
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“В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем“, - говорится в сообщении.
Согласно документу, райгосадминистрациям, горисполкомам, территориальным органам центральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 2 апреля 2018 года, на субботу, 14 апреля.
Как сообщалось в январе, Кабинет министров рекомендует отмечать ряд государственных праздников в 2018 году четырьмя выходными.