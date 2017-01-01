Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Закарпатье объявило католическую Пасху выходным днем

Комментариев: 0
Распоряжение имеет рекомендательную форму.
Выходной будет для всех жителей региона, независимо от конфессиональной принадлежности
Выходной будет для всех жителей региона, независимо от конфессиональной принадлежности
depositphotos.com

В Закарпатской области власти приняли решение сделать выходным днем празднование католической Пасхи, которая в этом году отмечается 2 апреля.

Соответствующее распоряжение главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля обнародовала сегодня пресс-служба облгосадминистрации.

Читай также: Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней в стране до десяти

“В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем“, - говорится в сообщении.

Согласно документу, райгосадминистрациям, горисполкомам, территориальным органам центральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 2 апреля 2018 года, на субботу, 14 апреля.

Как сообщалось в январе, Кабинет министров рекомендует отмечать ряд государственных праздников в 2018 году четырьмя выходными.

Поделись:
Теги: праздник, Пасха, Закарпатье, католики, церковь, Геннадий Москаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь