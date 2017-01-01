Закарпатье объявило католическую Пасху выходным днем

Распоряжение имеет рекомендательную форму.

Выходной будет для всех жителей региона, независимо от конфессиональной принадлежности depositphotos.com

В Закарпатской области власти приняли решение сделать выходным днем празднование католической Пасхи, которая в этом году отмечается 2 апреля.

Соответствующее распоряжение главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля обнародовала сегодня пресс-служба облгосадминистрации.

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“В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем“, - говорится в сообщении.

Согласно документу, райгосадминистрациям, горисполкомам, территориальным органам центральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 2 апреля 2018 года, на субботу, 14 апреля.

Как сообщалось в январе, Кабинет министров рекомендует отмечать ряд государственных праздников в 2018 году четырьмя выходными.