ДТП с кортежем Порошенко: пострадавшему стало хуже

Сын пенсионера, которого сбила машина из президентского кортежа, рассказал о состоянии своего отца.

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Ухудшилось состояние пожилого мужчины, которого 6 марта сбил полицейский автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко.

Об этом ТСН рассказал сын 87-летнего киевлянина.

Пострадавший до сих пор в реанимации, дедушку готовят к операции на ноге. В то же время сын пострадавшего рассказал, что Администрация президента держит слово и помогает. Каким именно образом, сын пострадавшего не уточнил.

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Напомним, в Сети есть видео, как 6 марта в центре Киева автомобиль сопровождения президентского кортежа сбил пешехода.