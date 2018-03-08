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ДТП с кортежем Порошенко: пострадавшему стало хуже

Комментариев: 1
Сын пенсионера, которого сбила машина из президентского кортежа, рассказал о состоянии своего отца.
Пострадавший в ДТП мужчина 1930 года рождения
Пострадавший в ДТП мужчина 1930 года рождения
glavcom.ua

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Ухудшилось состояние пожилого мужчины, которого 6 марта сбил полицейский автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко.

Об этом ТСН рассказал сын 87-летнего киевлянина.

Пострадавший до сих пор в реанимации, дедушку готовят к операции на ноге. В то же время сын пострадавшего рассказал, что Администрация президента держит слово и помогает. Каким именно образом, сын пострадавшего не уточнил.

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Напомним, в Сети есть видео, как 6 марта в центре Киева автомобиль сопровождения президентского кортежа сбил пешехода.

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Теги: ДТП, кортеж, Порошенко, пострадавшие, авария, пенсионер
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Комментариев (1)
bertal    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -1
bertal
Ну помрет, что такового, тыс ячи умир ают каждый день,от не окзания мед помощи и с голоду, про них ни слова, рабы ваше место в стойле

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