Украину посетит президент Австрии

В политической части визита Александера Ван дер Беллена запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен 13-15 марта осуществит официальный визит в Украину. Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Австрии, ван дер Беллен будет сопровождать его супруга Дорис Шмидауер, министр иностранных дел Карин Кнайссль и делегация по вопросам экономики и культуры.

В политической части визита запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В центре переговоров будут стоять многогранные двусторонние отношения, а также отношения с ЕС, ситуация на востоке Украины, Минские договоренности. Запланировано также подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования, отмечается в сообщении.

"Официальная часть визита начнется 14 марта приемом с воинскими почестями у президента Порошенко, а также переговорами тет-а-тет двух президентов и переговорами с участием делегаций.

После обеда Президенты примут участие в экономическом форуме. Официальная часть визита в Киеве завершится переговорами с премьер-министром Владимиром Гройсманом", – добавили в посольстве.

На третий день пребывания в Украине президент Австрии с супругой посетят Львов, где запланирован визит в австрийскую библиотеку. В конце своего пребывания в Украине Федеральный президент прочтет доклад и пообщается со студентами в Украинском католическом университете.

Недавно Ван дер Беллен узнал, что его прадед родился на территории современной Полтавской области и был очень удивлен этому.

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