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Чиновник Киевской ОГА погорел на взятке в 330 тысяч гривен

Комментариев: 1
Чиновника задержали на столичной станции метро Театральная в Шевченковском районе во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.
Мужчину задержали на станции метро Театральная
Мужчину задержали на станции метро Театральная
Пресс-центр СБУ

Силовики разоблачили на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 7 марта.

Правоохранители установили, что госпредприятие заключило договор с частной структурой на выполнение подрядных работ по строительству детского сада в одном из поселков Киевской области. За подписание необходимых документов и перечисления средств директор госпредприятия требовал от застройщика 330 тысяч гривен "отката".

Чиновника задержали на станции метро Театральная в Шевченковском районе столицы во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.

Ранее силовики задержали за взяточничество должностных лиц двух государственных учреждений - Киевский экспертно-технический центр Гоструда и Госпродпотребслужбы.

 

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Теги: Киев, СБУ, Киевская область, взятка, задержание, ОГА
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
reymaykof07    08.03.2018, 00:51
Оценка:  0
reymaykof07
Что-то тут не так:
1) чиновник в метро не ездит.
2) вся взятка 330 тыщ грн отката от застройщика? Может уе?
3) детский сад строить хотели (смешно просто, типа кто поверит)
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