Чиновник Киевской ОГА погорел на взятке в 330 тысяч гривен
Силовики разоблачили на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 7 марта.
Правоохранители установили, что госпредприятие заключило договор с частной структурой на выполнение подрядных работ по строительству детского сада в одном из поселков Киевской области. За подписание необходимых документов и перечисления средств директор госпредприятия требовал от застройщика 330 тысяч гривен "отката".
Чиновника задержали на станции метро Театральная в Шевченковском районе столицы во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.
Cмотрите фотогалерею: Чиновник Киевской ОГА погорел на взятке в 330 тысяч гривен
Ранее силовики задержали за взяточничество должностных лиц двух государственных учреждений - Киевский экспертно-технический центр Гоструда и Госпродпотребслужбы.
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1) чиновник в метро не ездит.
2) вся взятка 330 тыщ грн отката от застройщика? Может уе?
3) детский сад строить хотели (смешно просто, типа кто поверит)