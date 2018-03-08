Чиновника задержали на столичной станции метро Театральная в Шевченковском районе во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.

Силовики разоблачили на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 7 марта.

Правоохранители установили, что госпредприятие заключило договор с частной структурой на выполнение подрядных работ по строительству детского сада в одном из поселков Киевской области. За подписание необходимых документов и перечисления средств директор госпредприятия требовал от застройщика 330 тысяч гривен "отката".

Чиновника задержали на станции метро Театральная в Шевченковском районе столицы во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.

Cмотрите фотогалерею: Чиновник Киевской ОГА погорел на взятке в 330 тысяч гривен

Ранее силовики задержали за взяточничество должностных лиц двух государственных учреждений - Киевский экспертно-технический центр Гоструда и Госпродпотребслужбы.

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