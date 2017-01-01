В Виннице офис партии Порошенко облили красной краской

Офис партии Солидарность в Виннице залили "кровью". Таким образом активисты выразили протест против разгона палаточного городка в Киеве.

В центре Винницы в среду, 7 марта, офис блока Петра Порошенко Солидарность облили красной краской.

Соответствующее видео разместила на своей странице в Facebook Елена Василькова.

"После того, как депутаты БПП не появились на сессиии, их офис закровоточил", - прокомментировала она.

Местные активисты обвиняют блок президента в разгоне палаточного городка под Радой, во время которого их единомышленников поставили на колени.

Активисты также возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета и облили красной краской лестницу в местном офисе партии БПП.

Ранее в МВД заявили, что не считают унижением то, что задержанных держали на коленях.

Как сообщалось, разгон палаточного городка проверит СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet