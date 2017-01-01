Порошенко наградил посмертно погибшую в АТО девушку-медика

Сабину Галицкую наградили за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество" 3 степени старшую медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сабину Галицкую. Видео церемонии награждения опубликовано в Facebook президента в среду, 7 марта.

Награду приняли родители Галицкой.

Галицкая награждена за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнения служебной обязанности.

Напомним, Галицкая погибла 20 февраля во время обстрела медиков со стороны позиций сепаратистов.