В Житомирской области рекомендовали вывешивать флаги ОУН
Депутаты Житомирского облсовета рекомендуют в определенные даты вывешивать в области революционный красно-черный флаг ОУН. Порядок использования флага принят на заседании сессии сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба облсовета.
В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления.
Перечень дат, в которые рекомендуется поднятие флага ОУН, состоит из шести пунктов:
- 1 января - День рождения Степана Бандеры
- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко
- Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев
- 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины
- 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы.
Также депутаты рекомендуют вывешивать флаг руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также общественным объединениям.
Ранее Львовский облсовет утвердил порядок использования красно-черного флага. Согласно принятому решению, официально вывешивать такие флаги возле здания облсовета и на административных зданиях органов местного самоуправления рекомендовано девять раз в году.
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