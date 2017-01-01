В Житомирской области рекомендовали вывешивать флаги ОУН

Житомирский облсовет рекомендуют вывешивать красно-черный флаг у административного здания совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления.

Депутаты Житомирского облсовета рекомендуют в определенные даты вывешивать в области революционный красно-черный флаг ОУН. Порядок использования флага принят на заседании сессии сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба облсовета.

В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления.

Перечень дат, в которые рекомендуется поднятие флага ОУН, состоит из шести пунктов:

- 1 января - День рождения Степана Бандеры

- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко

- Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев

- 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины

- 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА

- 21 ноября - День Достоинства и Свободы.

Также депутаты рекомендуют вывешивать флаг руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также общественным объединениям.

Ранее Львовский облсовет утвердил порядок использования красно-черного флага. Согласно принятому решению, официально вывешивать такие флаги возле здания облсовета и на административных зданиях органов местного самоуправления рекомендовано девять раз в году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet