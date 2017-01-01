Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Защита бизнесмена использует сегодняшнее решение Печерского райсуда столицы в Европейском суде по правам человека и считает, что подобные решения являются "медвежьей услугой" для Украины.

Печерский райсуд Киева, удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в среду, 7 марта.

В то же время адвокат бизнесмена Юрий Сухов заявил, что сегодняшнее решение Печерского суда будет использовано стороной защиты в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По его мнению, подобные решения являются "медвежьей услугой" для Украины.

"Потому что решение Печерского суда будет одним из краеугольных камней в последующем признании ЕСПЧ нарушений конвенционных прав на справедливый суд. И если считать это решение победой, то только победой над законностью", - подчеркнул правозащитник.

Сухов также считает, что для демократической Украины принятие таких решений неприемлемо. "Генеральная прокуратура делает из этого топ-новость и хочет представить начало заочной процедуры как маленькую победу. Я бы не удивился, если бы это было в Северной Корее, где допускают практику принятия судебного решения без исследования судом доказательств. Для Украины - демократического государства я считаю принятие таких решений неприемлемым. И здесь нет места топ-новости", - отметил он.

Ранее адвокаты Курченко указывали на многичисленные нарушения при рассмотрения этого дела и прогнозировали именно такое решение суда.

В частности, сначала, после угрозы со стороны ГПУ, Печерский суд начал рассматривать ходатайство прокуратуры в почти круглосуточном режиме, а его адвокатов пытался отстранить.

Потом, по словам адвоката Сергея Полищука, судья с явными нарушениями рассматривал доказательства стороны обвинения.

"Как оказалось сегодня, по словам судьи, он самостоятельно ознакомился со всеми "доказательствами" стороны обвинения, наедине, а не как того требует закон - в зале судебных заседаний! Для этого сторона уголовного производства (сторона защиты) ему не нужна", - заявил правозащитник.

Причиной такого поведения следственного судьи адвокаты считают давление ГПУ, а решение назвали прогнозируемым.