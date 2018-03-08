Рассмусен назвал ловушкой план Путина по Донбассу

Бывший генсек НАТО настаивает на мощной миротворческой акции на Донбассе. Он считает, что миротворцы обязательно должны взять под контроль границу между Украиной и Россией.

Введение полноценной миротворческой миссии на Донбасс будет способствовать имплементации Минских соглашений. Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Думаю, миротворческая миссия стала бы механизмом имплементации Минских соглашений", – сказал он.

Пока же, по мнению Расмуссена, "нет никакого прогресса вообще". Он считает, что причина этого именно в отсутствии механизма заставить выполнять Минские соглашения.

Расмуссен отметил, что Украина объективно не может организовать выборы на Донбассе до тех пор, пока в этом регионе продолжаются обстрелы и гибнут люди. По его словам, нужно сначала установить мир, а уже потом двигаться дальше в имплементации Минских договоренностей.

Расмуссен настаивает на мощной миротворческой акции. Он считает, что миротворцы обязательно должны взять под контроль границу между Украиной и Россией, чтобы остановить ввоз военной техники и подкреплений из России.

Расмуссен также считает, что план президента РФ Владимира Путина относительно миссии ООН "провальная идея", а также "вероятная ловушка", потому что его предложение подразумевает ограниченную миссию миротворцев на линии соприкосновения "между свободной Украиной и оккупированной ее частью", и только с целью защиты наблюдателей ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о том, адекватно ли международное сообщество отреагировало в свое время на аннексию Крыма, Расмуссен сказал, что "отреагировали как могли и как должны были". Были инициированы санкции, которые постепенно усиливаются.

"Я думаю, эти санкции навредили России. Они повысили цену этой нелегальной акции – взятие Крыма", – отметил он.

Также Расмуссен напомнил, что из-за агрессивной политики Путина страны НАТО решили повысить свою общую обороноспособность.

"Можно сказать, президент Путин внес свой вклад в увеличение инвестиций в оборону в рамках всего НАТО", – резюмировал он.

Ранее Расмуссен выразил мнение, что санкциями можно заставить Россию проявить гибкость в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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