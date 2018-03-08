Порошенко: Газпром заплатит все до копейки

Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, но так же должен сделать и ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что российский Газпром в полном размере выплатит Нафтогаз $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже. Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам в среду, 7 марта.

"Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут", – сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что в кризисный момент Украина сократила потребление природного газа на 14%, но не сократила его транзит в ЕС. Этим страна показала себя ответственным и надежным партнером.

"Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне, пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина "будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС".

Напомним, 28 февраля завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Уже 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Это вызвало введение временного экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.