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Порошенко: Газпром заплатит все до копейки

Комментариев: 7
Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, но так же должен сделать и ЕС.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что российский Газпром в полном размере выплатит Нафтогаз $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже. Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам в среду, 7 марта.

"Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут", – сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что в кризисный момент Украина сократила потребление природного газа на 14%, но не сократила его транзит в ЕС. Этим страна показала себя ответственным и надежным партнером.

 

"Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне, пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина "будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС".

Напомним, 28 февраля завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Уже 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Это вызвало введение временного экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.

 

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Теги: Россия, Украина, Европа, газ, ЕС, Газпром, Нафтогаз, Порошенко, Северный поток, транзит, Петр Порошенко, транзит газа
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Источник: Интерфакс-Украина

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Комментариев (6)
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Дно    08.03.2018, 00:51
Оценка:  +1
Дно
А в той час-Зниження податку на прибуток підприємств з "іноземним капіталом", на податок, на виведений капітал "іноземцями" з України (на +10 з 1 січня 2019 року. згідно норм Закону у 2018 році - призведе до втрат державного бюджету в сумі 26 млрд грн., тобто-"як не майка довга, то труси короткі"
Дно    08.03.2018, 00:52
Оценка:  0
Дно
Щорічна економія на зменшенні спалювання газу для опалювального сезону тільки на 10% у м. Києві дала б заощадити бюджету України -(1905 висотних будинків та 250 буд.де більше 17 повер.=2155 буд. х 25000 грн х 6 місяців = 53,8 млр.грн.. Але їм не до економіїї...вони мріють про-"Теслу"...
wahmurkadurnaya    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -4
wahmurkadurnaya
Сумнівів нема. А кому він заплатить?
Letohradek    08.03.2018, 00:51
Оценка:  0
Letohradek
Конечно же тебе лично упадут эти деньги в копилку, а не в украинский бюджет.. Сумнівів нема.
Mr_Nike    08.03.2018, 00:51
Оценка:  0
Mr_Nike
да Газпром может и Россию продать за бесконечное число Евро...но оно ж вам суки упадет на счет а не украинцам.
Letohradek    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -4
Letohradek
Только идиот может думать о том, что деньги из этого спорного дела, упадут кому-то лично в карман. О чем ваш бред??? Это же не продажа какого-то частного "спирт-заводика"! Эта акция у мира на контроле. Не надоело писать чушь???
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