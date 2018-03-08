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Порошенко в ФРГ обсудит вопрос Северного потока-2

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Глава государства утверждает, что все больше стран Европы демонстрируют солидарность с Украиной относительно газопровода Северный поток-2.
Трубы для строительства Северного потока-2
Трубы для строительства Северного потока-2
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Президент Украины Петр Порошенко намерен вскоре посетить Германию, где в частности будет обсуждаться вопрос строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает РБК-Украина.

"В ближайшие дни я собираюсь посетить Германию, в течение двух-трех недель. Я поздравлял Германию с формированием коалиции, и я уверен в том, что будет сформировано новое правительство. Эта тема (Северный поток-2 – ред.) безусловно будет в повестке дня наших переговоров", – заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что европейские страны демонстрируют солидарность с позицией Украины.

"Все больше европейских стран демонстрируют солидарность с Украиной относительно Северного потока-2 – Эстония, Латвия, Литва, Дания, Финляндия, Швеция, Италия с нами. На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина является полноценным членом энергетического сообщества и старается делать все возможное, в том числе в судебных процессах, где вместе с Польшей принимает участие для демонстрации юридических аргументов невозможности строительства Северного потока-2.

Ранее Порошенко заявил, что поведение России после решения Стокгольмского арбитража дает дополнительные основания говорить об опасности проекта Северный поток-2, который монополизирует поставки энергоносителей в ЕС и нарушает принципы диверсификации.

Напомним, экологи в Германии подали иск против Северного потока-2. Они намерены добиться отмены разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах ФРГ.

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Теги: Германия, Порошенко, ФРГ, Северный поток, газопровод, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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UTC3    08.03.2018, 00:52
Оценка:  +3
UTC3
Строительство крымского моста уже заблокировал, теперь поехал блокировать северный поток 2 )
Gidnyk    08.03.2018, 00:52
Оценка:  +4
Gidnyk
Данию он туда зря приплел. Да и с Италией погорячился, тем более после прошедших у них выборов. Шведы вообще молчат. А Эстония,Латвия и Литва ничего не решают в этом вопросе. Опять Петрушка соврамши.
Letohradek    08.03.2018, 00:52
Оценка:  -6
Letohradek
Читаю твои комменты на всех темах, и прихожу к выводу, что ты и есть петрушка. ))
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