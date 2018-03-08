В Одессе нелегалы травмировали трех полицейских

Полицейским пришлось применить травматическое оружие, чтобы остановить автомобиль, в котором находились три иностранца и один местный житель.

В среду, 7 марта, в Одессе возле рынка Привоз сотрудники полиции применили оружие во время задержания иностранцев-нелегалов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки Мигрант полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, сотрудники полиции подошли к ним. На просьбу выйти из машины мужчины попытались скрыться и совершили наезд на полицейских.

В итоге трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для остановки машины сотрудники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей – 29-летнего одессита и трех иностранцев в возрасте от 37 до 51 года – задержали и доставили в Приморский отдел полиции.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее одессит при попытке бегства наехал на полицейского. Инцидент произошел на автомобильном рынке Успех на проспекте Небесной сотни, когда полиция проверяла места возможного сбыта краденого.

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