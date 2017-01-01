Во Львове три человека погибли от угарного газа

В двухэтажном доме на восемь квартир с печным отоплением нашли мертвыми двух мужчин, одну женщину и собаку. В одной из квартир была закрыта вытяжка.

Во Львове в двухэтажном жилом доме на улице Сигнивка, 46а обнаружены три тела без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета вечером в среду, 7 марта.

"Дом двухэтажный, 8-квартирный. На первом этаже обнаружен одного человека без признаков жизни, мужчину 1965 года рождения, на втором – мужчину и женщину, 1955 года рождения, и собаку", – говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что причиной трагедии стало отравление угарным газом.

"Отопление в доме печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка", – добавили в горсовете.

Ранее в Бердичеве в частном доме нашли мертвыми восемь человек, в том числе двух маленьких детей. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.

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