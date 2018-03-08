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На Черкасчине без газа остались более 180 домов

Комментариев: 3
В Черкасской области 7 марта из-за задолженности без газоснабжения остались 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома.
В Смеле без газоснабжения остались 17 котельных
В Смеле без газоснабжения остались 17 котельных
smela-city.org.ua

В Смеле Черкасской области из-за задолженности без газоснабжения остались 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома. Об этом в четверг, 8 марта, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, отключение около 9 408 абонентов, 12 школ, 12 детских садов, 11 медучреждений, двух техникумов и одного ПТУ состоялось 7 марта.

"В 22:20 7 марта работа 12 котельных была восстановлена, 5 котельных остаются без газоснабжения", - сообщили в ГСЧС. 

Напомним, ранее в Харькове на тепломагистрали произошел порыв, из-за которого без отопления осталось 84 жилых дома и больница.

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Теги: газ, долги, Черкасская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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UTC3    08.03.2018, 11:03
Оценка:  +2
UTC3
О це так ПРИКРУТИЛИ
Gidnyk    08.03.2018, 10:43
Оценка:  +3
Gidnyk
Ну нормально. Пэтина "Прикрути" в действии.
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