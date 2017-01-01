ОБСЕ почти год не может попасть в село под Донецком

В Луганской области наблюдателям ОБСЕ неоднократно отказывали в доступе к четырем местам. К одному из них миссия не может попасть с апреля 2017 года.

ОБСЕ почти год не может попасть в Седово Місія ОБСЄ в Україні / Facebook

Сепаратисты неоднократно отказывали в доступе наблюдателям ОБСЕ к населенному пункту Седово Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в среду, 7 марта.



Отмечается, что в Луганской области наблюдателям неоднократно отказывали в доступе к четырем местам.

"К одному из таких мест вблизи Вознесеновки миссия не может попасть с 15 февраля, а в поселок Седово, что на юге Донецкой области, - с апреля 2017 года", - сообщается в отчете.



Также с начала года по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) миссии 10 раз стреляли из стрелкового оружия.



"Во время одного из инцидентов 26 февраля непосредственно перед нападением камера на БПЛА зафиксировала 4 самоходные гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству н. п. Сарабаш Донецкой области", - добавили в ОБСЕ.

Напомним, ранее сепаратисты не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Вознесеновку.

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