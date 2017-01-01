В Кривом Роге "минировали" вокзал

"Минером" якобы оказался ранее судимый за подобное преступление 48-летний мужчина. Он рассказал, что выпил спиртного, ему стало скучно, и он решил позвонить на линию 101.

В Кривом Роге вечером в среду, 7 марта, "минировали" один из городских железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает Первый городской.

После получения сообщения на вокзал приехали несколько экипажей патрульных. Также прибыли спасатели, карета скорой помощи и кинологи с собаками.

Весь персонал вокзала и пассажиров пришлось эвакуировать.

"Поиск опасного предмета занял около часа. В результате взрывотехники так и не обнаружили какое-либо устройство", - пишет издание.

Как сообщает СМИ со ссылкой на собственные источники, человек, который оставил ложное сообщение, был задержан. Им оказался 48-летний мужчина, ранее судимый за подобное преступление. Он рассказал, что выпил спиртного, ему стало скучно, и он решил позвонить на линию 101.

Напомним, 6 марта в Одессе "минировали" железнодорожный вокзал.

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