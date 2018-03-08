Убийце, который обезглавил одесситку, грозит пожизненное заключение

Во время задержания мужчина пытался закончить жизнь самоубийством.

В Одессе полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении жестокого убийства. Во время задержания мужчина пытался покончить с собой. Один из полицейских, этому помешал, сам получил ножевые ранения руки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: В Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке

Установлено, что между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Во время ссоры правонарушитель сначала выстрелил в голову своей жертвы из пистолета, а затем отрезал ее и, забрав с собой, ушел. Кроме этого, из квартиры одесситки он прихватил золотые украшения и обувь. Позже они были изъяты во время обыска. Также полицейские изъяли пистолет.

Даже признавшись в содеянном, злоумышленник отказался сотрудничать с правоохранителями и показывать, куда дел часть тела убитой женщины. Во время поисковых мероприятий она была найдена в земле на окраине города.

В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому содержание под стражей. В случае признания мужчины вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, 28 февраля в Одессе в районе Молдаванки на Средней улице правоохранители обнаружили в квартире обезглавленное тело молодой девушки.