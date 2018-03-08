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Убийце, который обезглавил одесситку, грозит пожизненное заключение

Комментариев: 2
Во время задержания мужчина пытался закончить жизнь самоубийством.
Убийце, который обезглавил одесситку, грозит пожизненное заключение
© odessa.net.ua
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  • Убийца рассказал о "неразделенной любви"
Убийце, который обезглавил одесситку, грозит пожизненное заключение
Убийца рассказал о "неразделенной любви"
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В Одессе полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении жестокого убийства.  Во время задержания мужчина пытался покончить с собой. Один из полицейских, этому помешал, сам получил ножевые ранения руки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Установлено, что между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Во время ссоры правонарушитель сначала выстрелил в голову своей жертвы из пистолета, а затем отрезал ее и, забрав с собой, ушел. Кроме этого, из квартиры одесситки он прихватил золотые украшения и обувь. Позже они были изъяты во время обыска. Также полицейские изъяли пистолет.

Даже признавшись в содеянном, злоумышленник отказался сотрудничать с правоохранителями и показывать, куда дел часть тела убитой женщины. Во время поисковых мероприятий она была найдена в земле на окраине города.

В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому содержание под стражей. В случае признания мужчины вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, 28 февраля в Одессе в районе Молдаванки на Средней улице правоохранители обнаружили в квартире обезглавленное тело молодой девушки.

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Теги: убийство, Одесса, девушка, обезглавил
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Комментариев (2)
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bimba09    08.03.2018, 12:59
Оценка:  +2
bimba09
Почему этот биомусор нужно еще содержать в тюрьме? Разрубить на части и скормить собакам.
Василище    08.03.2018, 13:16
Оценка:  +1
Василище
А помучить каждый день,понемногу куски отрезая?
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