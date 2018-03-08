"Не поздравляйте меня": 8 марта и соцсети

Праздник или не праздник? Если и праздник - то для кого? Как в соцсетях обсуждают, шутят и поздравляют с 8 марта.

“Праздник женщин“, “праздник красоты“, “праздник весны“ или совсем не праздник, а пережиток советского прошлого - о чем говорили украинцы в соцсетях накануне и в День восьмого марта? BBC News Украина собрала самые интересные мысли и реакции на 8 марта из соцсетей.

Как шутят и приветствуют “органы“

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решили заранее напомнить женщинам-чиновницам, что дорогие подарки следует декларировать.

“Если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8 810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: “Доходы, в том числе подарки“, - говорится в сообщении.

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В агентстве обратились также и к мужчинам, которые планируют дарить драгоценности: “Все Ваши расходы на подарки любимым, каждый из которых стоит более 88 тысяч 100 гривен, мы будем искать в разделе “Расходы и сделки“ Вашей декларации за 2018“.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поздравила сотрудниц с помощью йоги:

“Первая часть праздничных сюрпризов для девушек аппарата #ГСЧС в разгаре! Асаны вместо концерта - новая страница нашей истории! На очереди - мотивирующая лекция“.

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А медики активно распространяют в соцсетях песенное поздравление своих коллег из Черниговского онкодиспансера, выдержанное в традиционной для советского 8 марта стилистике.

В пресс-центре штаба АТО с хештегом #КрасаУкраїнськогоВійська опубликовали серию историй о женщинах, которые сознательно выбрали военную форму.

“Лучше бы ты борщи варила ...“. Я ответила: “Станешь на мое место - пойду варить“, но он почему-то не рискнул“, - рассказывает, например, уроженка Урала, а ныне гражданка Украины Ольга Симонова, которая с 2014 года попробовала себя в качестве медика, пулеметчика, разведчика и оператора-наводчика БМП.

Другая участница проекта - Светлана - в составе мобильного госпиталя работает с гражданскими лицами во фронтовых городах Донбасса.

“Не поздравляйте меня“

Глава Минздрава попросила не поздравлять ее и не дарить цветы. Ульяна Супрун заявила: “Не приемлю 8 марта или любой другой праздник в качестве повода поздравить женщину с тем, что она женщина“.

“Борьба против гендерной дискриминации - важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в году, а активной гражданской позицией“, - добавляет Супрун.

Также Ульяна Супрун призвала всех поддержать кампанию ЮНЕСКО и Википедии #Wiki4Women, направленную на более широкое представление женщин в информационном пространстве.

Сейчас из 25 тысяч статей, ежедневно публикуемых в Википедии, лишь 17% рассказывают о женщинах.

“Женщины требуют достойной оплаты труда, а не лицемерных поздравлений“, - фотографию с такой надписью активно распространяли в сети.

С хештегом #8березня Yevgeniya Kravchenko распространяет данные о гендерном неравенстве: “В Украине погибает больше женщин от домашнего насилия, чем воинов в зоне АТО. Мы это умалчиваем, потому что хотим казаться счастливыми. Счастье не в количестве полученных букетов на 8 марта. Счастье в равном отношении, и не важно кто ты - женщина или мужчина“.

“Иметь выбор“

8 марта по центру столицы прошли участницы женского марша “Oh my March! МАТИ вибір“ .

Как отмечают организаторы акции, цель марша - “выявить и показать новых украинок и увидеть, что их волнует“.

Участницы несли плакаты с надписями “Хочу Стамбульской конвенции“, “Давай вместе мыть посуду“, “Давай вместе воспитывать детей“, “ИМЕТЬ выбор“, “ИМЕТЬ возможности“, “Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист“.

О мотивации выйти на марш Юлиана Скибицкая написала так: “Я не хочу, чтобы в полиции отказывались принимать заявление от жертвы домашнего насилия. И я не хочу, чтобы президент моей страны пренебрежительно говорил: моя дорогенька“.

Букетный челлендж

В Facebook под хештегом #buketchallenge женщины рассказывают, что для них значит “8 марта“.

Флешмоб запустила Наталья Боярчук с призывом “рассказать миру о свободе, которую вы празднуете #8марта“.

“Быть этому празднику дальше или нет, зависит от того, найдем ли мы новые значения и смыслы, которые будут в него вложены. Для меня этот праздник важен тем, что у меня есть возможность сознательно относиться к роли женщины, преобразовывать ее и менять“, - рассказывает Боярчук.

Подхватив “букетный челендж“, Галина Максимова написала: “8 марта - это праздник красоты и любви, а не вот это вот все“.

“Я надеюсь, хотя бы через сто лет мы как общество также достигнем того, что сейчас кажется фантастикой. Распределения домашней работы независимо от пола. Максимального преодоления домашнего насилия. Равных заработных плат во всех сферах. Принятия и равного отношения ко всем людям независимо от их расы, происхождения, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и гендерной экспрессии. И именно в этом и состоит смысл 8 марта. А не в тюльпанах“, - считает Natalia Slipenko.

А вот по поводу того, что этот день в Украине - официальный выходной, жалоб в сети не было.