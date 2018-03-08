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Два бойца ВСУ устроили стрельбу в Славянске

Комментариев: 3
В штабе АТО заявили, что этот позорный поступок будет иметь негативное влияние на формирование имиджа украинских военных и пообещали наказать виновных.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
Минобороны Украины

В четверг, 8 марта, два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", – говорится в сообщении.

По информации военных, сейчас Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по данному факту.

"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", – добавили в штабе.

Ранее на Донбассе в Бахмуте был задержан военный, который якобы незаконно завладел транспортным средством.

 

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Теги: стрельба, Славянск, ВСУ, новости Славянска, АТО, АТО новости, новости АТО
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Комментариев (3)
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bertal    09.03.2018, 00:31
Оценка:  0
bertal
смешно, все комментарии удалены) пишите дальше))))
Nikonori    09.03.2018, 00:15
Оценка:  +1
Nikonori
Бертал, тут российские тролли все так загадили, что похоже даже местный админ психанул ))
WTF2wtf    08.03.2018, 22:26
Оценка:  +7
WTF2wtf
Аватары?
Таких дебилов сейчас намного меньше стало, но крепить их нужно жестко.
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