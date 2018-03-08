Два бойца ВСУ устроили стрельбу в Славянске

В штабе АТО заявили, что этот позорный поступок будет иметь негативное влияние на формирование имиджа украинских военных и пообещали наказать виновных.

В четверг, 8 марта, два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", – говорится в сообщении.

По информации военных, сейчас Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по данному факту.

"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", – добавили в штабе.

Ранее на Донбассе в Бахмуте был задержан военный, который якобы незаконно завладел транспортным средством.