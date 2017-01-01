В Запорожской области пострадали шесть горняков

На помощь шахтерам Запорожского железорудного комбината прибыли бригады аварийно-спасательной службы, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.

На шахте Запорожского железорудного комбината в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области произошло возгорание. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 8 марта.

По информации агентства, инцидент случился около полудня. В это время 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра. В результате пожара пострадали шесть горняков, у одного из них состояние тяжелое. По предварительной информации, погибших нет.

На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.

Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

Однако местные издания уже публикуют фотографии и видео с места событий. По информации IPnews клубы дыма поднимаются над над шахтными зданиями. Чада больше всего над вторым грузовым стволом.

"По информации главврача Днепрорудненской горбольницы Юрия Абросимова, пострадали шесть человек, которые получили ожоги разной степени тяжести и отравление угарным газом. Одного из потерпевших перевели в областной ожоговый центр", – пишет издание.

Напомним, в январе на шахте частного предприятия Шахтоуправление Покровское произошла вспышка метана. Тогда получили ожоги и были госпитализированы восемь шахтеров.

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