В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря
В Ровно правоохранители изъяли около 140 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.
Отмечается, что в ходе проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители установили место хранения "солнечного" камня. Склад находился в одном из гаражных кооперативов в Ровно.
"Полицейские изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного янтаря различной фракции. По предварительным данным, стоимость камней составляет почти миллион гривен", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливает круг лиц, причастных к незаконной добыче янтаря.
Cмотрите фотогалерею: В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря
Ранее в Ровенской области нелегальные копатели янтаря напали полицейских, которые пытались засыпать ямы, образоваввшиеся в результате незаконного промысла. Правоохранителей избили палками.
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