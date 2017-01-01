Стоимость обнаруженных камней предварительно оценили в миллион гривен. Правоохранители устанавливает круг лиц, причастных к незаконной добыче янтаря.

В Ровно правоохранители изъяли около 140 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Отмечается, что в ходе проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители установили место хранения "солнечного" камня. Склад находился в одном из гаражных кооперативов в Ровно.

"Полицейские изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного янтаря различной фракции. По предварительным данным, стоимость камней составляет почти миллион гривен", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливает круг лиц, причастных к незаконной добыче янтаря.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря

Ранее в Ровенской области нелегальные копатели янтаря напали полицейских, которые пытались засыпать ямы, образоваввшиеся в результате незаконного промысла. Правоохранителей избили палками.

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