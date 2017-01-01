Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье четыре человека пострадали в тройном ДТП

Комментариев: 0
В городскую больницу госпитализировали водителя автомобиля Volkswagen, водителя Skoda и двух его пассажиров – женщину и 10-летнего ребенка.
ДТП в Запорожье
ДТП в Запорожье
Патрульная полиция Запорожья

В четверг, 8 марта в Запорожье на трассе Харьков-Симферополь, напротив магазина МЕТРО        столкнулись сразу три легковых автомобиля – Volkswagen T4 (Transporter), Skoda Octavia и Hyundai i10. Об этом сообщает патрульная полиция города.

В результате аварии пострадали четыре человека – в 5-ю горбольницу госпитализировали 43-летнего водителя Volkswagen, 46-летнего водителя Skoda и двух его пассажиров – 43-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.

В Hyundai никто не пострадал. Во время столкновения этот автомобиль зацепило по касательной.

ДТП в Запорожье. Фото: патрульная полиция Запорожья 
 

Ранее под Кременчугом в ДТП попал рейсовый автобус Богдан. Тогда погиб один человек и еще шесть получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Запорожье, фото, полиция, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь