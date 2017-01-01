В Запорожье четыре человека пострадали в тройном ДТП

В городскую больницу госпитализировали водителя автомобиля Volkswagen, водителя Skoda и двух его пассажиров – женщину и 10-летнего ребенка.

В четверг, 8 марта в Запорожье на трассе Харьков-Симферополь, напротив магазина МЕТРО столкнулись сразу три легковых автомобиля – Volkswagen T4 (Transporter), Skoda Octavia и Hyundai i10. Об этом сообщает патрульная полиция города.

В результате аварии пострадали четыре человека – в 5-ю горбольницу госпитализировали 43-летнего водителя Volkswagen, 46-летнего водителя Skoda и двух его пассажиров – 43-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.

В Hyundai никто не пострадал. Во время столкновения этот автомобиль зацепило по касательной.

ДТП в Запорожье. Фото: патрульная полиция Запорожья

Ранее под Кременчугом в ДТП попал рейсовый автобус Богдан. Тогда погиб один человек и еще шесть получили травмы.

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