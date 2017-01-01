В Кировоградской области два человека погибли от угарного газа
В Кировоградской области три человека отравились угарным газом, два из них погибли. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в четверг, 8 марта.
Трагедия произошла в частном доме в селе Приютовка Александрийского района.
"Вероятно, от отравления угарным газом погибли два человека, один из них – пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще один мужчина (паспортные данные также устанавливаются) госпитализирован в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что признаков пожара не обнаружено. Эксперты установят окончательную причину смерти людей.
Ранее в Бердичеве в частном доме нашли мертвыми восемь человек, в том числе двух маленьких детей. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.
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