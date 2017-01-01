В Кировоградской области два человека погибли от угарного газа

Трагедия произошла в частном доме в селе Приютовка Александрийского района. Спасатели не обнаружили признаков пожара. Эксперты установят окончательную причину смерти людей.

В Кировоградской области три человека отравились угарным газом, два из них погибли. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в четверг, 8 марта.

Трагедия произошла в частном доме в селе Приютовка Александрийского района.

"Вероятно, от отравления угарным газом погибли два человека, один из них – пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще один мужчина (паспортные данные также устанавливаются) госпитализирован в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что признаков пожара не обнаружено. Эксперты установят окончательную причину смерти людей.

Ранее в Бердичеве в частном доме нашли мертвыми восемь человек, в том числе двух маленьких детей. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet