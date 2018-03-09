В Хмельницком маршрутчика, нахамившего вдове полковника Нацгвардии, отправили в АТО

Хмельницкий Горсовет отправил водителя маршрутки с "гуманитарной миссией" в зону АТО.

Решением Хмельницкого городского совета водитель маршрутного такси №38, который оскорбил вдову погибшего на Донбассе разведчика Нацгвардии Александра Бойко, был отправлен в зону АТО с “гуманитарной миссией“

Об этом сообщает издание Новинарня.

“В качестве наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика. Считаем, что так будет справедливее, чем уволить водителя и оставить маршрут №38 без одной машины“, - написал в Facebook заместитель мэра Андрей Бондаренко, добавив, что с перевозчиком и водителем была проведена “жесткая беседа“, после чего они принесли вдове свои извинения.

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Бондаренко также отметил, что “для городских властей вопрос соблюдения прав участников российско-украинской войны и членов их семей является принципиальным... По нашим требованиям уже были уволены несколько водителей, которые незаконно отказали Героям и членам их семей в бесплатном проезде“

Конфликт в маршрутке произошел 3 марта. Как сообщала вдова Светлана Бойко, водитель отказал в законном льготном проезде и заявлял, что “не поедет, пока она не выйдет“.

Напомним, 27 декабря в Киеве представители организаций С14 и Союза ветеранов борьбы с Россией наказали водителя маршрутного автобуса №732, который унизил и нахамил матери погибшего участника АТО.

Ранее, 14 декабря, в Вишневом Киевской области ветераны АТО проучили водителя маршрутки, который отказался бесплатно везти сына их погибшего побратима.