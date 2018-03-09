СБУ: Рубан находится в мариупольском СИЗО

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус находится в СИЗО в Мариуполе, сообщил представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области.

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, которого накануне задержали, находится в СИЗО в Мариуполе. Об этом в пятницу, 9 марта, пишет Громадське радіо со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александра Чорнокожа.

“Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе“, - сказал он.

Детали задержания в СБУ не сообщили.

“Информированный источник“ в Службе безопасности Украины сообщил Украинской правде, что Рубану сообщили о подозрении в присутствии адвоката. Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием), и ч.1 ст.14 (Подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (Террористический акт).

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Напомним, 8 марта что руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана задержали на КПВВ Майорск с арсеналом оружия.

Ранее в СБУ говорили, что Рубан не уполномочен вести переговоры об освобождении украинцев. В 2017-ом он ездил на оккупированную территорию, в связи с чем он был задержан. Впоследствии Рубану запретили посещать ОРДЛО.



