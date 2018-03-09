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СБУ: Рубан находится в мариупольском СИЗО

Комментариев: 3
Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус находится в СИЗО в Мариуполе, сообщил представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области.
Стало известно, где находится Рубан
Стало известно, где находится Рубан
facebook.com/volodymyr.ruban

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, которого накануне задержали, находится в СИЗО в Мариуполе. Об этом в пятницу, 9 марта, пишет Громадське радіо со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александра Чорнокожа.

“Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе“, - сказал он.

Детали задержания в СБУ не сообщили.

“Информированный источник“ в Службе безопасности Украины сообщил Украинской правде, что Рубану сообщили о подозрении в присутствии адвоката. Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием), и ч.1 ст.14 (Подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (Террористический акт).

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Напомним, 8 марта что руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана задержали на КПВВ Майорск с арсеналом оружия.

Ранее в СБУ говорили, что Рубан не уполномочен вести переговоры об освобождении украинцев. В 2017-ом он ездил на оккупированную территорию, в связи с чем он был задержан. Впоследствии Рубану запретили посещать ОРДЛО.

 

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Теги: СБУ, СИЗО, Мариуполь, Рубан, Рубан Володимир
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Комментариев (4)
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alex-zol    09.03.2018, 11:11
Оценка:  -5
alex-zol
Патриот, не?
slocum    09.03.2018, 11:15
Оценка:  +1
slocum
Бизнесмен.
Эkc_Диктатоp    09.03.2018, 11:16
Оценка:  -1
Эkc_Диктатоp
Как и медведчук с надей
Василище    09.03.2018, 11:17
Оценка:  0
Василище
Патриот,украинских хлопцев освобождал.А если он и въезжал туда с таким оружием?От сепаратов защищаться?
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