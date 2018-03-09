В центре Киева избили депутата-свободовца Левченко

Левченко был избит якобы "кличковским титушкам из благоустройства".

В Киеве в районе Татарки избили депутата Верховной Рады от партии ВО Свобода Юрия Левченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат депутат Киевского горсовета от ВО Свобода Святослав Кутняк.

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Кутняк сообщил, что Левченко избили титушки на улице Половецкой 25-27, где проходит скандальная стройка высотного здания.

“Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с громадой с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко“, - написал нардеп КГГА.

Левченко доставили в одну из столичных больниц facebook.com/s.kutniak

Вокруг застройки происходят столкновения в связи с тем, что на участке находятся гаражи местных жителей, а сам участок передан торговому представительству Таджикистана под стройку высотного здания.

Обновление

В полиции сообщили, что Левченко пострадал в результате стычки возле гаражного кооператива, после того как он пытался бросить коктейл Молотова.

“Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую прекратили правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало“, - уточнили правоохранители.

Напомним, 7 марта в Полтавском горсовете на заседании исполкома активисты побили депутатов из-за ненадлежащей уборкой снега в городе. Ранее, 22 февраля, неизвестный в Тернополе ранил ножом бывшего депутата городского совета от фракции ВО Свобода Игоря Турского.