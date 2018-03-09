Под Львовом отбойник насквозь прошил авто

Volkswagen Golf протаранил отбойник, в результате чего один человек погиб.

На трассе Львов - Рава Русская произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич.

Читай также: В Закарпатье авто рухнуло с обрыва на ж/д рельсы

“Не доезжая до города Рава-Русская, ДТП - Volkswagen Golf протаранил отбойник“, - написал он.

В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Его забрала скорая.

Причины аварии выясняет полиция facebook.com/igor.zinkevych

Судя по фото, отбойник насквозь прошил автомобиль.

Напомним, 3 февраля в Киеве автомобиль Skoda на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего Aveo развернуло и унесло в отбойник. Ранее, 27 января, в Киеве водитель автомобиля Porsche Panamera на скорости вылетел в отбойник, врезался в столб и лишь чудом не попал на пути, находящиеся внизу.