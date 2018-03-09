Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Львовом отбойник насквозь прошил авто

Комментариев: 2
Volkswagen Golf протаранил отбойник, в результате чего один человек погиб.
В авто находилось два человека
В авто находилось два человека
facebook.com/igor.zinkevych

На трассе Львов - Рава Русская произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич.

Читай также: В Закарпатье авто рухнуло с обрыва на ж/д рельсы

“Не доезжая до города Рава-Русская, ДТП - Volkswagen Golf протаранил отбойник“, - написал он.

В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Его забрала скорая.

Причины аварии выясняет полиция
Причины аварии выясняет полиция
facebook.com/igor.zinkevych

Судя по фото, отбойник насквозь прошил автомобиль.

Напомним, 3 февраля в Киеве автомобиль Skoda на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего Aveo развернуло и унесло в отбойник. Ранее, 27 января, в Киеве водитель автомобиля Porsche Panamera на скорости вылетел в отбойник, врезался в столб и лишь чудом не попал на пути, находящиеся внизу.

Поделись:
Теги: Рава-Русская, ДТП, отбойник, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    09.03.2018, 12:28
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Не звикли ще наші водії до відбійників....
doc1    09.03.2018, 12:13
Оценка:  +3
doc1
БОМЖы воруют отбойники на металлолом! По одесской трассе из 10 креплений отбойника есть только 2-3 и это на 15 метров. Отбойник попроседал, попрогинался и ТД. Видать кронштейны уже закончились и начали воровать основу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь