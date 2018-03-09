Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко - СМИ

Владимир Рубан, тесно связанный с бизнесменом и политиком Виктором Медведчуком, задержан и ожидает суда.

Участника переговоров по обмену пленными Владимиру Рубану сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди всего прочего, Рубан подозревают в том, что он якобы готовит покушение на президента Петра Порошенко.

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Это следует из текста подозрения, который опубликовала Страна.

В частности, Рубану вменяют 258 статью УК (подготовка к теракту), 263 статью (хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки) и 14-ю (родготовка к преступлению).

Согласно этим данным, Рубан планирован теракт “с целью убийства президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей, …убийства большого количества людей в г. Киев, уничтожения и повреждения зданий в правительственном квартале, создания состояния “хаоса“, дестабилизации внутренней обстановки в Украине“, чтобы заставить Киев перебросить войска с востока Украины в столицу и таким образом дать повод России к вводу так называемых “миротворцев“ на территорию Украины.

Интересно, что подозреваемый якобы планировал обстрелять здания Верховной Рады и Администрации президента обстрелять не только из стрелкового оружия, гранатометов и даже минометов. В самом здании парламенты террористы хотели взорвать гранаты, чтобы убить народных депутатов и посеять панику. Они также планировали захватить здание.

Помимо Порошенко, в списке целей террористов значатся министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Меру пресечения Рубану будут избирать в Шевченковском суде Киева. Он был задержан 8 марта при пересечении одного из КПВВ на Донбассе с целым арсеналом оружия.