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Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко - СМИ

Комментариев: 9
Владимир Рубан, тесно связанный с бизнесменом и политиком Виктором Медведчуком, задержан и ожидает суда.
Владимир Рубан якобы готовит теракт в правительственном квартале
Владимир Рубан якобы готовит теракт в правительственном квартале
rian.com.ua

Участника переговоров по обмену пленными Владимиру Рубану сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди всего прочего, Рубан подозревают в том, что он якобы готовит покушение на президента Петра Порошенко.

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Это следует из текста подозрения, который опубликовала Страна.

В частности, Рубану вменяют 258 статью УК (подготовка к теракту), 263 статью (хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки) и 14-ю (родготовка к преступлению).

Согласно этим данным, Рубан планирован теракт “с целью убийства президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей, …убийства большого количества людей в г. Киев, уничтожения и повреждения зданий в правительственном квартале, создания состояния “хаоса“, дестабилизации внутренней обстановки в Украине“, чтобы заставить Киев перебросить войска с востока Украины в столицу и таким образом дать повод России к вводу так называемых “миротворцев“ на территорию Украины.

Интересно, что подозреваемый якобы планировал обстрелять здания Верховной Рады и Администрации президента обстрелять не только из стрелкового оружия, гранатометов и даже минометов. В самом здании парламенты террористы хотели взорвать гранаты, чтобы убить народных депутатов и посеять панику. Они также планировали захватить здание.

Помимо Порошенко, в списке целей террористов значатся министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Меру пресечения Рубану будут избирать в Шевченковском суде Киева. Он был задержан 8 марта при пересечении одного из КПВВ на Донбассе с целым арсеналом оружия.

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Теги: Рубан, покушение, Порошенко, теракт, подозрение
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Комментариев (9)
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german-n    09.03.2018, 12:52
Оценка:  +2
german-n
А еще, он называл их всех земляными червяками!
sashha    09.03.2018, 12:51
Оценка:  0
sashha
Жаль что не довез
Dnepr_Dnepr    09.03.2018, 12:33
Оценка:  +7
Dnepr_Dnepr
Начались торги уже перед выборами и зачистки
transiver11    09.03.2018, 12:33
Оценка:  +1
transiver11
Дивно що вони разом з патроном до цього часу не сидять...
Hekkler    09.03.2018, 12:27
Оценка:  +4
Hekkler
Судя по обвинениям, один Рубан стоит одной бронетанковой бригады штатного состава.))
Бувший_східняк    09.03.2018, 12:27
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Цілком може бути....
леша    09.03.2018, 12:29
Оценка:  -1
леша
ну ты рад что петя жив?))
Бувший_східняк    09.03.2018, 12:30
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Він мені нічого не зробив такого, щоб я бажав його смерті.
i-dmitrik    09.03.2018, 12:02
Оценка:  +3
i-dmitrik
из всех перечисленных жертв жалко только людей и здания
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