Президент анонсировал новый указ об украинизации

Порошенко сказал, что нужен не один год, чтобы наверстать все то, что "в результате колониальной политики потерял украинский язык".

Президент Украины Петр Порошенко намерен подписать указ о 10-летней программе укрепления государственного статуса украинского языка. Об этом он сообщил на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2018 года в пятницу, 9 марта, передает Интерфакс-Украина.

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“Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти. Подчеркиваю: необратимые“, - заявил глава государства.

Президент сказал, что ранее получил обращения от граждан, в том числе “от очень важных персон“, с призывом объявить 2018 год годом украинского языка. Однако он считает, что года слишком мало, чтобы наверстать все то, что “в результате колониальной политики потерял украинский язык“.

Порошенко также напомнил, что недавно Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону языковой закон Колесниченко-Кивалова, принятый в 2012 году. “Конституционный суд лишь выписал свидетельство о смерти этого преступного акта, де-факто же конец его наступил несколько лет назад“, - отметил он.

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Также по словам президента новый закон об образовании, который вызвал резкую критику со стороны Венгрии, на самом деле улучшил условия для освоения государственного языка представителями национальных меньшинств. Порошенко говорит, что Украина готова прислушаться к европейским партнерам в вопросе использования родного языка нацменьшинств.

“Твердо отстаивая свою позицию в диалоге с соседями, мы должны слышать мнение наших международных партнеров, Венецианской комиссии и, что главное, - самих меньшинств внутри страны“, - сказал глава государства.

При этом гарант подчеркнул, что языковой вопрос не должен разыгрываться во время предстоящих избирательных кампаний.

"Я очень не хотел бы, чтобы языковой вопрос вновь стал на повестке дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не разъединять государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне извлечь из этого хоть малейшую выгоду на предстоящих президентских , парламентских и местных выборах ", - сказал он.

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Напомним, согласно недавнему опросу предоставление русскому языку статуса государственного поддерживают 15% украинцев.