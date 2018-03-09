На Донбассе от пули снайпера погиб боец полка Азов

Юрий Луговской, позывной Баррет, погиб ночью в поселке Водяное.

На Донбассе в ночь на 9 марта поселке Водяное от пули вражеского снайпера погиб разведчик полка Азов Юрий (Баррет) Луговской, 1994 года рождения.

Об этом на странице в Facebook сообщает Национальный корпус.

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“Погиб наш собрат, боец ​​полка Азов Юрий Баррет Луговской. Для нас он был другом и братом и остается одним из тех Героев, отдавших свою жизнь за Украину“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе полка Азов и в Минобороны подтвердили информацию о гибели бойца.

Как передает Цензор.НЕТ, Юрий Луговский родился и проживал в городе Червоноград. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт.

“Один из лучших разведчиков Азова. Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в серой зоне. Минировал, что-то выслеживал, лежал днями в “лежках“, возвращался с трофеями. На войне с первых дней. “Донбасс“, Иловайск, затем Азов. О Баррете ходили легенды даже в полку, среди своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все. Я не знаю в, что верил Юра. В Рай или в Вальхаллу или в еще что-то. В свои 23 года. Но он уже там, там где лучше. А в аду десятки, отправленных Юрой туда, врагов. В том числе в прямом эфире рашатв. Вечная память“, - написал на в Facebook Роман Синицын.

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Мать погибшего бойца, Наталья Луговская, работает психологом в реабилитационном центре воинов АТО в городе Сосновка и занимается активной волонтерской деятельностью. О гибели сына она написала: “Моего Юры уже нет. Погиб сегодня ночью“.

Напомним, 21 февраля возле села Крымского Луганской области в результате обстрела боевиками погибла старшая медсестра 10-й бригады Сабина Галицкая.

Позднее, 7 марта, президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом За мужество 3 степени старшую медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады Галицкую.